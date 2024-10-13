Блогер Сергей Косенко, который бросил младенца в сугруб, объявлен в розыск по уголовной статье

Блогер Сергей Косенко объявлен в розыск, его данные внесены в базу МВД России. Ему предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса РФ после публикации видео, где он бросает двухмесячного сына в снег.
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