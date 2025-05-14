Медведев провел в Перми заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии Совбеза

ПЕРМЬ, 14 мая, ФедералПресс. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел в Перми заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, спецтехники и средств поражения.
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