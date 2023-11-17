Штаб ВМФ выступил за утилизацию подлодки «Нерпа»

Главный штаб ВМФ России выступил с предложением утилизировать атомную подводную лодку «Нерпа» проекта 971У «Щука-Б» (Akula-1 в классификации НАТО), она вернулась из лизинга индийских ВМС в 2021 года, сообщает ТАСС.