Штаб ВМФ выступил за утилизацию подлодки «Нерпа»

Главный штаб ВМФ России выступил с предложением утилизировать атомную подводную лодку «Нерпа» проекта 971У «Щука-Б» (Akula-1 в классификации НАТО), она вернулась из лизинга индийских ВМС в 2021 года, сообщает ТАСС.
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