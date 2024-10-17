Астрономы увидели, как сверхмассивная черная дыра поглощает поочередно звезды

В 2019 году астрономы наблюдали звезду, которая подошла слишком близко к центральной сверхмассивной черной дыре далекой галактики и была растянута и разорвана ее гравитацией — этот процесс называют спагеттификацией.
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