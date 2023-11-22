Милей пообещал резко сократить госрасходы Аргентины, потому что «денег нет»

Хавьер Милей супер! Уже потому, что убрал министерство культуры. В России этот рассадник либерастни светлооких тушек, которые на государственные деньги гадят нашей России. Мечта!

Министерство Культуры надо НЕ УБИРАТЬ, А ХОРОШО ЧИСТИТЬ... Что касается этого Хавьера, то он производит впечатление двуполого существа...

СК

Сергей Ковалев

можно немного черного юмора? - "запрещать и непущать" проходили. не лучший способ управлять системами. развивать, улучшая - вот основной принцип тех, кто в теме... этот чудак, запретив, обрезал перспективу. хороший пример из нашего недавнего - оптимизировали лесников. теряем лес, надо что-то делать, теперь где их искать? оптимизация обрезанием. наши младореформаторы наобрезались, - теперь специалистов днем с огнем... а что Аргентина? - будут пиндосские мультики смотреть, это им моСХ окончательно вправит.