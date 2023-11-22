Крайне правый политик Хавьер Милей, победивший на выборах аргентинского президента, пообещал резко сократить госрасходы южноамериканской республики, потому что «денег нет».
Милей пообещал резко сократить госрасходы Аргентины, потому что «денег нет»
Комментарии
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Natalia Ivanova
Хавьер Милей супер! Уже потому, что убрал министерство культуры. В России этот рассадник либерастни светлооких тушек, которые на государственные деньги гадят нашей России. Мечта!
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19 час.
Evgenija Palette
Министерство Культуры надо НЕ УБИРАТЬ, А ХОРОШО ЧИСТИТЬ... Что касается этого Хавьера, то он производит впечатление двуполого существа...
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18 час.
СК
Сергей Ковалев
можно немного черного юмора? - "запрещать и непущать" проходили. не лучший способ управлять системами. развивать, улучшая - вот основной принцип тех, кто в теме... этот чудак, запретив, обрезал перспективу. хороший пример из нашего недавнего - оптимизировали лесников. теряем лес, надо что-то делать, теперь где их искать? оптимизация обрезанием. наши младореформаторы наобрезались, - теперь специалистов днем с огнем... а что Аргентина? - будут пиндосские мультики смотреть, это им моСХ окончательно вправит.
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18 час.
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