Политика как он...
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Политика как она есть

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Бортник: Путин не позволил сделать РФ ответственной за затягивание перемирия

Бортник: Путин не позволил сделать РФ ответственной за затягивание перемирия

Украинский политолог Руслан Бортник в своем блоге на YouTube выразил мнение о том, что президент Владимир Путин не дал США и Украине возможность возложить на Россию ответственность за затягивание перемирия в зоне конфликта.

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