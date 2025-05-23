Студенты из Марьиной рощи стали призёрами международного конкурса СМИ

Команда пресс-центра Института транспортной техники и систем управления Российского университета транспорта в Марьиной роще стала призёром международного конкурса студенческих СМИ России и Беларуси «Индустрия медиа».
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