Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на его переговорах с российским премьером Михаилом Мишустиным было достигнуто несколько договоренностей.
Пашинян не стал раскрывать детали договоренностей с Мишустиным
Комментарии
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Михаил Баютин
Армянский бизнес в России владеет огромными средствами в ключевых областях промышленности, банках, медицине и так далее. Конечно, они не позволят Пашиняну, который во многом зависит от армянского бизнеса в России, вести политику, в результате которой он получит немало проблем. Вот и вся причина разворота Пашиняна в сторону России.
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