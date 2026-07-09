Пашинян не стал раскрывать детали договоренностей с Мишустиным

Михаил Баютин

Армянский бизнес в России владеет огромными средствами в ключевых областях промышленности, банках, медицине и так далее. Конечно, они не позволят Пашиняну, который во многом зависит от армянского бизнеса в России, вести политику, в результате которой он получит немало проблем. Вот и вся причина разворота Пашиняна в сторону России.