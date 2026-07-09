Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 275 подписчиков

Пашинян не стал раскрывать детали договоренностей с Мишустиным

Пашинян не стал раскрывать детали договоренностей с Мишустиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на его переговорах с российским премьером Михаилом Мишустиным было достигнуто несколько договоренностей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил Баютин
Армянский бизнес в России владеет огромными средствами в ключевых областях промышленности, банках, медицине и так далее. Конечно, они не позволят Пашиняну, который во многом зависит от армянского бизнеса в России, вести политику, в результате которой он получит немало проблем. Вот и вся причина разворота Пашиняна в сторону России.
Ответить
4 н.