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Царьград

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Тарифы на тепло в Кишиневе и Бельцах могут вырасти до 80%

Тарифы на тепло в Кишиневе и Бельцах могут вырасти до 80%

Поставщики тепла Termoelectrica и CET-Nord обратились в Национальное агентство по регулированию в энергетике с предложением поднять тарифы для Кишинева и Бельц более чем на 80% — до 3689 и 4314 леев за гигакалорию соответственно.

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