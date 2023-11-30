В Братске завершена реконструкция на Курчатова: 120 светильников, 7 обустроенных пешеходных переходов и не только

Масштабная реконструкция преобразила проезжую часть улицы Курчатова в Братске, на участке от федеральной трассы «Вилюй» до улицы Комсомольской: широкая дорога, 120 светильников, 7 обустроенных пешеходных переходов, проведена замена инженерных коммуникаций.
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