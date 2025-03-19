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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сборная Турции не планирует играть с Россией в 2025-м: «У нас нет свободной даты»

Ранее такую возможность допускал президент РФС Александр Дюков. «В этом году у нас не осталось слотов для игры с Россией, у нас нет свободной даты для этого товарищеского матча.

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