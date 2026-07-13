Путин: ситуация с паводками в Дагестане остается непростой

Президент России Владимир Путин отметил, что ситуация с паводками в Дагестане остается непростой. Об этом он сказал на форуме "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) "Все для Победы!", сообщает РИА Новости.
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