Петербургские мосты «ожили» в преддверии сезона навигации

Суда по Неве начнут ходить уже 10 апреля. В Петербурге мосты «ожили» в преддверии сезона навигации. Обычно он начинается в середине апреля, когда Нева освобождается ото льда и крупных заторов, и длится до второй половины ноября, когда устанавливаются стабильно отрицательные температуры и поверхность реки затягивает плотная ледяная корка.