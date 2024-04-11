04,11,24 Селидово - Новоалексеевка Активные боевые действия в районе Селидово. Атака ВС РФ в направлении Новоалексеевки.
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04,11,24 Селидово - Новоалексеевка Активные боевые действия в районе Селидово. Атака ВС РФ в направлении Новоалексеевки.
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