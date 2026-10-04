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Царьград

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Ботанический сад Самары с 5 октября переходит на зимний график

Ботанический сад Самары с 5 октября переходит на зимний график

С 5 октября Ботанический сад в Самаре в будние дни будет закрываться на час раньше — в 18:00, а вход на территорию — до 17:15.

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