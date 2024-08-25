Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинской РСЗО "Град"

Минобороны России опубликовало кадры с моментом уничтожения реактивной системы залпового огня "Град" Вооруженных сил Украины (ВСУ) артиллеристами группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области.
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