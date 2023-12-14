Бочкарев рассказал о строительстве участка МСД от МКАД до дороги «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе»

На участке также строятся четыре эстакады Строительство двух тоннелей на участке Московского скоростного диаметра, который соединяет МКАД и автомобильную дорогу «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе», началось.
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