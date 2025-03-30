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Число погибших от землетрясения в Мьянме превысило 1700 человек

Число погибших от землетрясения в Мьянме превысило 1700 человек

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 1,7 тысячи человек. Об этом, ссылаясь на Государственный административный совет Мьянмы, сообщило Центральное телевидение Китая (Chinese Central Television, CCTV).

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