Число погибших от землетрясения в Мьянме превысило 1700 человек

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 1,7 тысячи человек. Об этом, ссылаясь на Государственный административный совет Мьянмы, сообщило Центральное телевидение Китая (Chinese Central Television, CCTV).
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