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Данил Круговой признан лучшим игроком матча ЦСКА — «Балтика» в первом туре РПЛ

Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Данил Круговой получил звание лучшего игрока в матче первого тура нового сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ), где армейцы одержали победу над калининградской «Балтикой» со счётом 2:1.

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