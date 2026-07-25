Данил Круговой признан лучшим игроком матча ЦСКА — «Балтика» в первом туре РПЛ

Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Данил Круговой получил звание лучшего игрока в матче первого тура нового сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ), где армейцы одержали победу над калининградской «Балтикой» со счётом 2:1.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии