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Приговорившая Бута судья заявила о поддержке обмена Уилана на Винника

Приговорившая Бута судья заявила о поддержке обмена Уилана на Винника

Бывшая окружная судья США Шира Шейндлин, председательствовавшая на процессе россиянина Виктора Бута в 2010–2012 годах и приговорившая его к 25 годам тюрьмы, заявила, что поддержала бы обмен американца Пола Уилана на россиянина Александра Винника.

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