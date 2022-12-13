Приговорившая Бута судья заявила о поддержке обмена Уилана на Винника

Бывшая окружная судья США Шира Шейндлин, председательствовавшая на процессе россиянина Виктора Бута в 2010–2012 годах и приговорившая его к 25 годам тюрьмы, заявила, что поддержала бы обмен американца Пола Уилана на россиянина Александра Винника.