Эндокринолог Лазуренко рассказала, почему важно сохранить мышцы после 40 лет

Возрастное снижение мышечной массы — это естественный процесс, который может начаться уже в 30 – 40 лет, и со временем способен серьёзно повлиять на здоровье и качество жизни.
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