ВОЗ заявила о риске новой пандемии, которая может начаться «завтра»

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новая пандемия может возникнуть в любой момент, и настаивает на необходимости международного соглашения для эффективного противодействия катастрофе.
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