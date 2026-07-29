НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Александр Яременко: «Европейской конфедерации надо принимать решение по механизмам допуска российских команд к соревнованиям под своей эгидой»

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола ( ВФВ ) Александр Яременко высказался о перспективах допуска российских команд к турнирам под эгидой Европейской конфедерации волейбола ( ЕКВ ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии