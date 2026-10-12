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Медали завоевали карельские акробатки на кубке Петра 1

В Санкт-Петербурге завершились Всероссийские соревнования по спортивной акробатике «Кубок Петра I». 10 октября стали известны итоги выступлений спортсменов из разных регионов России.

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