Наступающая неделя на рынке криптовалют: Две судебные драмы плюс два масштабных разлока Optimism и а dYdX

На этой неделе подходит к финалу сага самого масштабного скама на рынке криптовалют. Аферист Сэм Бэнкман-Фрид, “крутанувший” около $8 млрд средств клиентов основанной им криптобиржи FTX, получит окончательный приговор в четверг.
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