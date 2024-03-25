Наступающая неделя на рынке криптовалют: Две судебные драмы плюс два масштабных разлока Optimism и а dYdX

На этой неделе подходит к финалу сага самого масштабного скама на рынке криптовалют. Аферист Сэм Бэнкман-Фрид, “крутанувший” около $8 млрд средств клиентов основанной им криптобиржи FTX, получит окончательный приговор в четверг.