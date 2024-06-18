На границе между КНДР и Южной Кореи произошла стрельба

Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, около 20-30 северокорейских солдат, работающих в демилитаризованной зоне, во вторник, 18 июня, ненадолго перешли на территорию Южной Кореи.
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