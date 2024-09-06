Чаще всего летом в Москву прилетали жители Петербурга и Екатеринбурга

Аналитики сервиса для покупки авиабилетов «Авиасейлс» провели исследование и выяснили, что на Москву пришлось 25% от всех внутренних перелётов этим летом, а доля бронирований по сравнению с прошлым годом выросла на 10%.
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