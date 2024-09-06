RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 370 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Зубрин
    ФМС это какая-то шайка коррупционеров и преступников ,которые всёсделают для того,чтобы русскому человеку не выдать г...«У нас приняли до...
  • Наталья
    Это только сподобились ОБСУДИТЬ систему контроля?????Путин обсудил в С...
  • Юрий Зубрин
    Пустили козла в огород,хотя чему удивляться ,при близком рассмотрении там сплошь и рядом КОЗЛИНЫЕ МОРДЫ!Попросил дальнобо...

Чаще всего летом в Москву прилетали жители Петербурга и Екатеринбурга

Чаще всего летом в Москву прилетали жители Петербурга и Екатеринбурга

Аналитики сервиса для покупки авиабилетов «Авиасейлс» провели исследование и выяснили, что на Москву пришлось 25% от всех внутренних перелётов этим летом, а доля бронирований по сравнению с прошлым годом выросла на 10%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх