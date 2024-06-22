Слух: Sony заключила с Game Science сделку о временной консольной эксклюзивности Black Myth: Wukong для PlayStation 5Еще во время Xbox Games Showcase появились разговоры и слухи о том, что Game Science и PlayStation заключили некую сделку о консольной эксклюзивности игры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)