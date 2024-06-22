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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Слух: Sony заключила с Game Science сделку о временной консольной эксклюзивности Black...

Слух: Sony заключила с Game Science сделку о временной консольной эксклюзивности Black...

Слух: Sony заключила с Game Science сделку о временной консольной эксклюзивности Black Myth: Wukong для PlayStation 5Еще во время Xbox Games Showcase появились разговоры и слухи о том, что Game Science и PlayStation заключили некую сделку о консольной эксклюзивности игры.

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