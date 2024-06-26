Россия запретила 81 европейское СМИ в ответ на ограничения ЕС

Кремль запретил доступ 81 европейскому СМИ со своей территории, сообщило 25 июня МИД России. Запрет является «ответом» на ограничения вещания российских изданий «РИА Новости», «Известия» и «Российская газета» в ЕС.
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