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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

S.T.A.L.K.E.R. 2 получила 77 баллов на OpenCritic В положительных отзывах пишут, что S.T.A.L.K....

S.T.A.L.K.E.R. 2 получила 77 баллов на OpenCritic В положительных отзывах пишут, что S.T.A.L.K....

S.T.A.L.K.E.R. 2 получила 77 баллов на OpenCriticВ положительных отзывах пишут, что S.T.A.L.K.E.R. 2 успешно сохраняет дух франшизы, предлагая атмосферные локации, хардкорный игровой процесс, а также интересный коктейль из милитаризма и научной фантастики.

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