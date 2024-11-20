S.T.A.L.K.E.R. 2 получила 77 баллов на OpenCritic В положительных отзывах пишут, что S.T.A.L.K....

S.T.A.L.K.E.R. 2 получила 77 баллов на OpenCriticВ положительных отзывах пишут, что S.T.A.L.K.E.R. 2 успешно сохраняет дух франшизы, предлагая атмосферные локации, хардкорный игровой процесс, а также интересный коктейль из милитаризма и научной фантастики.