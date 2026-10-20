Американский президент Дональд Трамп заявил, что попросил российского коллегу Владимира Путина освободить 72-летнего гражданина США Стефана Хаббарда, осужденного в России за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.
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