Глава Евросовета Кошта: Евросоюз готов к диалогу с США, но не откажется от принципов

Состоялся неформальный саммит ЕС Евросоюз готов к диалогу с Соединенными Штатами, однако не намерен поступаться своими принципами, в том числе в вопросах территориальной целостности, сообщил глава Евросовета Антониу Кошта по итогам неформального саммита ЕС, который был посвящен обороне.
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