Депутат Лантратова заявила о важности уроков труда в школах

Депутат Госдумы Яна Лантратова в беседе с RT прокомментировала предложение председателя Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаила Ветрова рассмотреть возможность возрождения курса домоводства в отечественной системе школьного образования.
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