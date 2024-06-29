Крипторынок столкнулся с серьезным падением

Рынок криптовалют вступил в сложную фазу, характеризующуюся значительным падением цен. После недавнего решения Федеральной резервной системы по процентной ставке биткоин снизился, несмотря на благоприятные данные по инфляции, упав с $70 000 до $58 500.
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