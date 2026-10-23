Депутат Госдумы Андрей Климов в эксклюзивной беседе с aif.ru, комментируя возможный конфликт между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и американским лидером Дональдом Трампом из-за Владимира Зеленского, назвал последнего куклой в руках Запада, выполняющей определенные указания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Зеленский запрети...
- ГБ The Atlantic: Кие...
- ГБ Суперкрейсер выше...
У США есть такие возможности — избавляться от неугодных. Такие возможности есть у всех-была бы воля, а это другое!