Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что задержала активистов, которые готовились объявить об отстранении от власти военно-политического руководства страны и захватить здание Верховной рады.
На Украине заявили о предотвращении захвата здания Верховной рады
Комментарии
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Андрей
уцелевших опозиционеров законопатили.
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19 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Самые гланыеЗлоумышленники сидят в РАДЕ...
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17 час.
лл
лина любимцева
Это на Украине сейчас "конституционный строй"?!! И это после госпереворота в 2014 году, когда действительно была свергнут конституционный строй на Украине?!!....
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15 час.
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