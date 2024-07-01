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Несекретные материалы

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На Украине заявили о предотвращении захвата здания Верховной рады

На Украине заявили о предотвращении захвата здания Верховной рады

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что задержала активистов, которые готовились объявить об отстранении от власти военно-политического руководства страны и захватить здание Верховной рады.

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Комментарии
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Андрей
уцелевших опозиционеров законопатили.
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19 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Самые гланыеЗлоумышленники сидят в РАДЕ...
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17 час.
лл
лина любимцева
Это на Украине сейчас &quot;конституционный строй&quot;?!! И это после госпереворота в 2014 году, когда действительно была свергнут конституционный строй на Украине?!!....
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15 час.

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