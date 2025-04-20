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Мода и Шоу-бизнес

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Жена рассказала о реакции Алибасова на смерть директора группы «На-На»

Жена рассказала о реакции Алибасова на смерть директора группы «На-На»

Бари Алибасов очень переживает из-за смерти Виталия Фроликова, с которым они дружили уже 30 лет. Супруга продюсера Елена Калинина рассказала журналистам АиФ, что сразу сообщить печальную новость почти 80-летнему Алибасову не решилась.

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