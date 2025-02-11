Пожилому ангарчанину вернут 1,2 млн рублей, похищенные мошенниками

В Ангарске пенсионер стал жертвой телефонных мошенников, поверив в угрозу своим сбережениям. Он снял более 1,2 млн рублей и перевел их на «безопасный счет», который оказался счетом жителя Новосибирской области.
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