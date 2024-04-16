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ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Ливане командира ракетных сил "Хезболлы"

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Ливане командира ракетных сил "Хезболлы"

Израильская армия (ЦАХАЛ) объявила о ликвидации одного из командиров ракетных войск батальона специального назначения "Радван" в составе боевого крыла движения "Хезболла", ответственного за центральные и западные регионы Ливана.

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