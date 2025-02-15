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Зов Севера: что посмотреть на Ямале в выходные

Зов Севера: что посмотреть на Ямале в выходные

Ямал — уникальный регион России. Здесь можно увидеть первозданную красоту Арктики с тундрой, горами, ледниками и северным сиянием, познакомиться с обычаями кочевников, погреться у очага в чуме и покататься на оленьей упряжке.

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