Зов Севера: что посмотреть на Ямале в выходные

Ямал — уникальный регион России. Здесь можно увидеть первозданную красоту Арктики с тундрой, горами, ледниками и северным сиянием, познакомиться с обычаями кочевников, погреться у очага в чуме и покататься на оленьей упряжке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии