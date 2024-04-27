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Актеры Константин Хабенский и Марк Эйдельштейн проводят экскурсию по киношной Москве

Актеры Константин Хабенский и Марк Эйдельштейн проводят экскурсию по киношной Москве

Прогуляться со звездами по городу может любой желающий. Первая экскурсия с аудиогидом, озвученным Константином Хабенским и Марком Эйдельштейном онлайн-кинотеатр PREMIERОнлайн-кинотеатр PREMIER и образовательный проект «Москва глазами инженера» запустили иммерсивную экскурсию «Москва в кино».

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