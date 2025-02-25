Дачный дом в Пряжинском районе сгорел по неизвестной причине

С огнем боролись два пожарных расчета, но он сильно повредил дачный дом Вчера днем в 13 часов 12 минут на пульт Единой службы спасения-01 Пряжинского районо поступило сообщение о том, что в деревне Проккойла в месте Корбисельга горит дачный дом.