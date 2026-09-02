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ИА Регнум

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Число сбитых за сутки на подлете к Москве дронов ВСУ достигло 31

Число сбитых за сутки на подлете к Москве дронов ВСУ достигло 31

Еще шесть украинских дронов сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к Москве, сообщил 2 сентября мэр столицы Сергей Собянин.

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