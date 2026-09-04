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Nvidia ведет переговоры об инвестировании $2,5 млрд в Thinking Machines Lab

Nvidia ведет переговоры об инвестировании $2,5 млрд в Thinking Machines Lab

Американский разработчик чипов Nvidia ведет переговоры об инвестировании порядка $2,5 млрд в стартап Thinking Machines Lab, созданный бывшим топ-менеджером OpenAI Мирой Мурати.

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