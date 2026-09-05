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Вечерний юмор: порция мемов и приколов

Вечерний юмор: порция мемов и приколов

Субботний вечер подходит к концу, а Сеть вновь наполнилась свежими поводами для смеха. У кого-то пропало соединение, кто-то воспринял инструкцию слишком буквально, а кто-то выдал неожиданно честный ответ на простейший вопрос.

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