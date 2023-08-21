ГЕНЕРАЛОВ-МЯТЕЖНИКОВ ПРИГОВОРИЛИ: БРИТАНСКАЯ РАЗВЕДКА ГОТОВИТ НА УКРАИНЕ "АНТИ-ВАГНЕР"
ФОТО: WINSTON SPRINGWATER/SHUTTERSTOCK.COM
АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ
Британские спецслужбы подготовили на Украине отряд диверсантов для отправки в Африку.
Комментарии
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А почему англичане то? Эти бл@ди будут одеты как "музыканты" и говорить по-русски. И с ними будет не просто бороться...
Но, надеюсь, наши справятся. А этих съедят гиены...
Нет, МИ6 будет руководить. Не стоит забывать их многовековой опыт работы В Азии и Африке. Необходимо использовать их опыт работы и технологии ликвидации.
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