Популярные статьи

Свежие комментарии

  • cergei efremow
    Это те,кто живут по принцыпу...Ты не бойсь меня работушка,я тебя не трону?Участниками семин...
  • Светлана Снегина
    благодарю, это интересноДля рекламщиков В...
  • Дмитрий Николенко
    "Гвозди бы делать из этих людей.  Крепче б не было в мире гвоздей." Жалко что гвоздей нужно много, а людей у нас мало.Титов призвал соз...

Борис Титов предложил признать саморегулируемые организации участниками госзакупок, наделив их правом опротестовывать действия заказчика

У саморегулируемых организаций (СРО) отсутствует право обжалования действий участников государственных закупок, несмотря на то, что именно СРО несет солидарную ответственность из своего компенсационного фонда за исполнение обязательств по контракту.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх