Борис Титов предложил признать саморегулируемые организации участниками госзакупок, наделив их правом опротестовывать действия заказчика

У саморегулируемых организаций (СРО) отсутствует право обжалования действий участников государственных закупок, несмотря на то, что именно СРО несет солидарную ответственность из своего компенсационного фонда за исполнение обязательств по контракту.
У саморегулируемых организаций (СРО) отсутствует право обжалования действий участников государственных закупок, несмотря на то, что именно СРО несет солидарную ответственность из своего компенсационного фонда за исполнение обязательств по контракту.
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