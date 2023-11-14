Капризов признался, что принимает ванны с кровью оленей

Кирилл Капризов рассказал, что принимает необычные ванны в надежде поддержать иммунитет. Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, что принимает так называемые пантовые ванны, или ванны из крови оленей.
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