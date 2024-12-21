Быстрее закрыть долги по ЖКУ – почему нужно рассчитаться до конца года Евгения КомароваВ Новый год нужно входить без долгов – этот принцип актуален и для расчетов за ЖКУ – адвокат Эрих Рат объяснил, почему важно рассчитаться до конца декабря.