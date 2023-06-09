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Игорь Ямкач
А может обезьяну надо пристрелить, что бы не хваталась за что попало?
Та самая обезьяна...
Россиянин
Два сапога пара.
Полное взаимопони...
Миша Потапов
Аммиака много, что всё-таки продавали через него , а говорили нет.
Та самая обезьяна...
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